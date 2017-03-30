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kemoterapi tedavisinde dökülen saçlara hiç üzülmeyin!

KEMOTERAPİ TEDAVİSİNDE DÖKÜLEN SAÇLARA HİÇ ÜZÜLMEYİN!

Saç Ekim Koordinatörü Yasemin Gülgör, kanser tanısı konulan kadınların en çok saç dökülmesinden endişe ettiklerini; ancak tedavi nedeniyle dökülen saçların yeniden çıktığını söyledi.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:17
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 Kanser tedavisinde, kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan kemoterapi tedavisinin saç, kaş ve kirpiklerde dökülmelere yol açtığını belirten Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saçların tedavinin ardından yeniden çıktığını söyledi.



"Saçlar tedavi devam ederken bile çıkmaya başlar. Unutmayalım ki kanser saç dökülmesi yapmaz. Kanser tedavisi yapar" Yasemin Gülgör, hastaların sabırlı olarak eskisinden daha sağlıklı saçlara sahip olabileceklerini ifade etti. Gülgör, "Kanser tedavisinde moralin yüksek olması vücut direnciniz için son derece önemlidir ve tedavinizde ki başarı şansınızı son derece arttırır.



 



kaynak:sabah






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