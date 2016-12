Kemik iliğinin suyuyla yapılan çorbaların ciltte kolajen üretiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Estetisyen Yasemin Miras, “Cildimizin ne kadar esnek, yumuşak ve sıkı olduğunu kolajen seviyesi belirler. Proteinler elastin ve kolajen üretimi üzerinde direkt olarak etkilidir” dedi.







Estetisyen Yasemin Miras, kırmızı et tüketiminin sağlık açısından önemli yararları olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nda artan aşırı et tüketimine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Miras, “Kırmızı et içerdiği protein nedeniyle hayati önem taşıyor. Kırmızı ette günde 120 gramı aşmadığınız sürece vücudunuzdaki her yere özellikle de cildinize iyi gelir. Kırmızı ette A, D, B12 vitamini ve protein vardır. Bu da cildimizle birlikte tırnak ve saçlarımıza da faydalı” dedi.







Kırmızı etteki proteinin saçlarımızın ve tırnaklarımızın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağladığını kaydeden Miras, “Kırmızı etteki proteinler kas dokusunu güçlendirdiği için yüzümüz daha geç sarkar, bu da uzun seneler boyunca genç görünmemiz konusunda bize yardımcı olur. Cildimizdeki yıpranan hücrelerin sürekli yenilenmesi gerekir ve bu da protein sayesinde olur. Proteini en iyi alabileceğimiz yerse kırmızı ettir” şeklinde konuştu.



Gençleşmenin yolu kemik iliği çorbası



Kemik iliğinin suyuyla yapılan çorbaların da ciltte kolajen üretiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yasemin Miras, “Cildimizin ne kadar esnek, yumuşak ve sıkı olduğunu kolajen seviyesi belirler. Proteinler elastin ve kolajen üretimi üzerinde direkt olarak etkilidir. Cilde yapı ve güç kazandıran çözünmez, lifli bir protein olan kolajeni artırıcı besinler yemek cildi sağlıklı tutmak için kişiye fayda sağlar. Kolajen derinin bağ dokusunun önemli bir bileşenidir ve epidermisin altında bulunmaktadır. Kolajen doğal olarak vücutta meydana gelmesine rağmen üretimi artan yaşla birlikte azalır. Kolajenin azalması ise cildin sıkılığını ve esnekliğini olumsuz etkiler. Bu yaşlanma belirtileri kolajen artımına yardımcı gıdalar alarak geciktirilebilir ve hatta tersine çevrilebilir. Bunu günlük beslenmenizde mutlaka yeterli miktarda protein almalısınız. Kemik iliği de bunun için muazzam bir kaynak” diye konuştu.