Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı CHP'li Mustafa Gül, ilçedeki otellerde erken rezervasyonların çok iyi gittiğini söyledi. Bu yıl turizmin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Gül, "Hem Kültür ve Turizm Bakanımıza, hem de 7- 8 yıldır turizm bakanı gibi çalışan değerli Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emekleri var. Ama özellikle Kemer Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla geçen yıl Antalya'ya gelen 10 milyon turistin 4 milyonu Kemer'e geldi" dedi.

HEDEF 1.5 MİLYON RUS

Kemer'e geçen yıl 1.3- 1.4 milyon Rus turistin geldiğini, Rusya ile Kemer'in kardeş şehir gibi olduğunu vurgulayan Başkan Gül, "Geçen yıl Rusya'ya gittiğimiz zaman 1 milyon 800- 2 milyon 200 bin civarında Rus turistin geleceği söyleniyordu. 'Bu rakam 5 milyon olur bunun da 1.5 milyonunu Kemer'e alırız' dedik. 5 milyona çıkamadık ama 4 milyonun üzerinde turist geldi ki tabi uçak bağlantıları da çok fazla olmadığı için. Ama önümüzdeki sezon ben bu rakamın 5 milyonun da üzerinde olacağını düşünüyorum. Biz yine 1.5 milyonun üzerinde hedefi oradan alacağız" diye konuştu.

"ALMANLARDAN DA BİR AKIŞ VAR"

İngilizler ve Almanların da Türkiye'yi özlediği havasını sezdiklerini kaydeden Başkan Gül, şöyle devam etti:

"Almanlardan da bir akış var. Baltık ülkeleri var. Bugün baktığınız zaman 'Ne olmuş 60 bin turist geliyor' diyorlar. Ama 10 yerden 60 bin gelse, 600 bin turist yapıyor. Şu anki tahminlere göre sadece Baltık ülkelerinden artış sayısı Antalya'ya gelecek olan buna İngiltere de eklendiği zaman 1 milyonun üzerinde bir ek artış var."

"ERKEN REZERVASYONUN ÖNEMİ ANLAŞILDI"

Geçen yıl Antalya'ya 12 milyon turist geldiğini aktaran Başkan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki sezon bu sayılarla ilgili turizmcilerle konuştum hatta benim otelimde 10 gün önce müdürüme sordum, 2018 ekim ayında yüzde 70 doluluk var. İlk defa böyle oluyor. Haziran ayına da stop çekilmiş durumda. Artık sadece temmuz, ağustos ve eylül pazarlaması kalmış. Yani büyük bir artış söz konusu. Şehirlerarası dolaşmamda da bütün halka, seyahat acentelerine ve televizyonlara verdiğim açıklamalarda şunu söyledik. Bu sene tatil bölgelerinde erken rezervasyonun çok ön plana çıktığını çünkü erken rezervasyon yaptıran vatandaşımızın hem istediği otelden istediği yeri alabileceğini hem de ucuza alabileceğini söylüyorduk. Biz bunu aralık ayında söylüyorduk, daha hiçbir şey belli değilken tahminlerimizle söyledik ama şu anda görünen noktada çoğu otelimiz artık sezonu kapatmış, satışları tamamlamış durumda görünüyor. Bu da sevindirici. İnşallah ülkemizdeki iç huzur şu anda iyi gidiyor. Bunu bu şekilde taşıyabilirsek bir altın yıl daha yaşayacağız gibi görünüyor."

Kaynak: haberinburada