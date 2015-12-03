

Herkesin yüzünü görünce güldüğü, insanlara dertlerini, sıkıntılarını unutturup, umut ve neşe veren Kemal Sunal özel yaşamında çok duygulu ve hassas... En basit olaylarda bile göz pınarlarına yaşlar birikiyor ve başkalarının acılarını yüreğinde hissediyor...



Dünya sinemasında en komik yüz, Fernandel'inki miydi? Kuşkusuz ikincisi de Kemal Sunal'ınkidir Fernandel ile Kemal Sunal tanrı vergisi yüzlerine çok az mimik katarak, karşılarındaki kişileri kahkahadan kırıp geçirebilirler. İşte Türk sinemasının Fernandel'i de bu doğal mirası kullanıyor... Önce tiyatro, ardından sinema ve afişlerin baş köşesine oturtulan Kemal Sunal adı...







Kemal Sunal Fransızcadan Türkçeye ithal edilen ve sözlük anlamı «genç» olan jön kelimesi, Yeşilçam'da yakışıklı kişiler için kullanılır. Oysa bir filmin başrolünde oynayan erkek oyuncuları tanımlamak için ödünç alınmıştır. İşte bu terminolojik yanlıştan yararlanıp, kelimenin doğru anlamını vere Sunal, «Ben de jönüm» diyor...







Sonra söz gülmeye, güldürmeye geliyor. Çok bilinen palyaço fıkrasını burada tekrarlamayalım. Ama Sunal da özel yaşamında bol bol gülen bir kişi değil. Hatta şaşıracaksınız belki ama, çok sık ağlıyormuş.







Neden mi? Onu ünlü komedyenden dinleyelim:



- «Duygulu ve hassas bir insanımdır. Başkalarının üzerinde bile durmayacağı olaylar, beni cok etkileyebilir. Bir çocuğun ağlamasına ya da bir kedinin açlığına, kısaca tüm canlıların çaresizliğine, umutsuzluğuna onlardan fazla üzülürüm. Doğal olan da bu... İnsanları güldürmek için, acılarına da ağlayabilmek gerek. Ben çok ağlarım...



(Ses Dergisi - 24 Ocak 1976)