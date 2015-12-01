KEMAL SUNAL SERGİSİ EŞİNİ AĞLATTI
Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan serginin açılışna katılan, Sunal'ın eşi Gül Sunal, göz yaşlarını tutamadı.
Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan serginin açılışna katılan, Sunal'ın eşi Gül Sunal, göz yaşlarını tutamadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 52. Uluslararası Antalya Film Festivali, bu akşam duygulu anlara sahne oldu. En güzel gülen ve Türkiye'yi güldüren adam, büyük oyuncu Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen serginin açılışında Sunal'ın eşi Gül Sunal göz yaşlarını tutamadı.
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