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kemal sunal sergisi eşini ağlattı

KEMAL SUNAL SERGİSİ EŞİNİ AĞLATTI

Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan serginin açılışna katılan, Sunal'ın eşi Gül Sunal, göz yaşlarını tutamadı.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:21
Puan Ver : Kemal Sunal Sergisi Eşini Ağlattı(6/10)5


 Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan serginin açılışna katılan, Sunal'ın eşi Gül Sunal, göz yaşlarını tutamadı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 52. Uluslararası Antalya Film Festivali, bu akşam duygulu anlara sahne oldu. En güzel gülen ve Türkiye'yi güldüren adam, büyük oyuncu Kemal Sunal'ın, 15. vefat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen serginin açılışında Sunal'ın eşi Gül Sunal göz yaşlarını tutamadı.








Etiketler: Kemal  Sunal  Sergisi  Eşini  Ağlattı    haber

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