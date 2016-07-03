

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 16. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.







Anma törenine sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ile yakınları, Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Kemal Sunal için dua edildi.







Kemal Sunal'ın vefatının 16. yılında anılacak







KURAN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ



Yapılan duaların ardından Sunal ailesi mezara bir buket çiçek bıraktı. Burada basın mensuplarına konuşan Gül Sunal eşinin çok özel ve güzel bir insan olduğunu yineleyerek, usta oyuncunun hakettiği şekilde sevildiğini ve unutulmadığını dile getirdi. Sunal, "Ağır bir gün ancak söylediğimiz gibi 1 yaşından 16 yaşına kadar yeni hayranları var. O da bizi teselli ediyor. Hayranları söz verdikleri gibi onu hiç unutmadılar. Çok hoş bir vefa görüyoruz" dedi







"BÜYÜK BİR GURURLA, BAŞIMIZ DİMDİK HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"







Usta sanatçının oğlu Ali Sunal ise babasına duyduğu özlemin giderek arttığını belirterek, "Hakikaten özlemi can acıtıyor, yoruyor. Ancak ona duyulan sevgi ile onu yaşatmaya çalışan sevenleri ile birlikte bu özlemi dağlıyoruz" dedi.