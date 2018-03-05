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KEMAL SUNAL FİLMİ GİBİ! DOKTOR, YANLIŞ KİŞİYE 'ŞİZOFRENSİN' DEDİ


Kemal Sunal filmi gibi! Doktor, yanlış kişiye 'şizofrensin' dedi
Tarih : 05 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Kemal Sunal Filmi Gibi! Doktor, Yanlış Kişiye 'şizofrensin' Dedi(5/10)1

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehtap Akkaya, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gitti. Hastanede raporları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kan tahlili yaptırmak isterken, şizofreni ve diyabet hastası olduğunu öğrendi.

KİMLİK NUMARASI BAŞKA BİR KADINLA KARIŞMIŞ

Olayı araştıran Akkaya, kimlik numarasının aynı isimde başka bir kadına verildiğini öğrendi. Kimlik numarasının verildiği kişinin şizofreni ve diyabet hastası olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Akkaya, farkında olmadan o kişinin yerine oy bile verdiğini belirterek hatanın düzeltilmesini istedi.

RAPOR ASLINDA KİMSESİZ BİR KADINA AİT

Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin 2004 yılında Alsancak'ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz bir kadın olduğunu öğrendi. Polisin bulduğu kadının adının Mehtap Akkaya olduğunu ancak kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine çıkartılan kimliğe Mehtap Akkaya'nın kimlik numarasının verildiği ortaya çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Basın Sitesi Huzurevi'ne yerleştirilen kadınının yanına giden Akkaya, buradaki kadına 'Sen kimsin' diye sorduğunda 'Ben Mehtap Akkaya'yım cevabını aldı. Raporlardaki kişinin bu kadın olduğunu anlayan ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Akkaya, kimlikte yapılan hatayı düzelttirdi. Huzurevinde yaşayan 57 yaşındaki Mehtap Akkaya'ya yeni bir kimlik verildi.

HALA ŞİZOFRENİ HASTASI OLARAK GÖRÜNÜYOR

Kimlikte düzeltilen hatanın SGK kayıtlarında düzeltilmediğini söyleyen Akkaya, diğer kadın gibi kendisinin de şizofreni ve diyabet hastası olarak göründüğünü belirtirerek, şunları söyledi: "2012 yılında hastaneye gittiğimde yapılan hatanın farkına vardım. Şizofreni ve diyabet hastası olmadığım halde hastaneden rapor aldığım görülüyordu. Kadını buldum ve nüfus memurluğuna giderek hatayı düzelttirdim. Ancak hastaneye gittiğimde hala raporlu yani şizofreni ve diyabet hastası görünüyorum. Ben rahatsızlansam ve hastaneye baygın olarak gitmiş olsam, bana normal insana müdahale ettikleri gibi davranmayacaklar. Ayrıca bu kişi 2004 -2012 yılları arasında benim sağlık haklarımdan yararlanmış. Bankadan benim adıma para çekip, suç bile işleyebilirdi. Hatayı yapanlardan şikayetçi olacağım."

"O KİŞİNİN YERİNE OY KULLANMIŞIM"

Kimlik numarasının diğer kadına verildiği tarihten 2012 yılına kadar iki seçimde Karşıyaka'da oturmasına rağmen Karabağlar'daki Huzurevi'nde oy kullandığını belirten Akkaya şunları ekledi: "Kimliğimin o kadına verilmesinden hatayı fark ettiğim tarihe kadar iki seçimde huzurevinde oy verdim. Üstelik ikametgahım Karşıyaka'da olmasına rağmen. Ben seçim dönemleri böyle hataların yapılabileceğini düşünerek hiç üzerinde durmadım. Oyumu kullandım. Sonradan anladım ki bu kişinin yerine oy kullanmışım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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