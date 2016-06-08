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kemal kılıçdaroğlu'ndan skandal pkk itirafı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL PKK İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında terör örgütü PKK ve DHKP-C'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:21
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Skandal Pkk İtirafı(9/10)7


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında terör örgütü PKK ve DHKP-C'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık' dedi.








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Ndan  Skandal  Pkk  İtirafı    haber

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