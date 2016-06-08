CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında terör örgütü PKK ve DHKP-C'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında terör örgütü PKK ve DHKP-C'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık' dedi.