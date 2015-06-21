

Kılıçdaroğlu'nın açıklaması şöyle;







Yüzde 60'lık blok derken, halkın bize verdiği sorumluluğu anlattık. Görünen o ki; diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP'siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar.







Bizim dışımızdaki partiler, ne yazık ki; kiminle koalisyon yapıp yapmayacaklarını söylüyor, bizim içinse kriter, ilkeler ve halka verdiğimiz sözlerdir.