KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DEVLET BAHÇELİ'YE KOALİSYON YANITI
Kılıçdaroğlu'nın açıklaması şöyle;
Yüzde 60'lık blok derken, halkın bize verdiği sorumluluğu anlattık. Görünen o ki; diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP'siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar.
Bizim dışımızdaki partiler, ne yazık ki; kiminle koalisyon yapıp yapmayacaklarını söylüyor, bizim içinse kriter, ilkeler ve halka verdiğimiz sözlerdir.
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