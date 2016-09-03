

Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları açıklamalarından bazıları şöyle:







* 15 Temmuz sonrası oluşan yapıyı ben bozmadım.







* OHAL TBMM'den geçti, biz desteklemesek de geçti Ancak OHAL uygulaması amacının dışına çıktı.







* Kanun hükmünde kararnamelere prensip olarak karşıyız. KHK ile devlet düzenleniyor, devleti TBMM yapılandırır. Devlet yeniden inşa edilemez. Hem Başbakan'a hem Cumhurbaşkanı'na bu kaygılarımı ilettim.







* Adli yıl açılışının sarayda yapılması çok yanlış. İktidarın Yenikapı ruhundan anladığı siz sesinizi çıkarmayın biz istediğimizi yapalım. Bizimse Yenikapı'dan anladığımız bu değil. Yenikapı ruhu demokrasi için ortak payda çıkarmak olmalı. Yargıçların Erdoğan'ı ayakta alkışlaması kara bir tablo.







* Bu sürece yönelik bazı kırılma noktaları var. Özellikle hakimler sanıkları tutuklamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Aksi taktirde hakimler FETÖ'cü damgası yemekten korkuyor. Böyle bir atmosferde adale gerçekleşmez. Türkiye bu atmosferden çıkmalı.







* Gazetecilerin yaraların sanatçıların tutuklanması doğru değil. Yargılama olabilir ancak bu tutuksuz yargılama olmalı eğer terör örgütünün üyesiyse. Biz sanatçıların gazetecilerin yazarların tutuklanmasını kimseye anlatamayız.







* Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele duyumları var. Bunu da biz Batı'ya anlatamayız. İnsan Hakları Komisyonu'nun bu konusunda bir araştırma yapması için biz bir girişimde bulunduk ancak bu iktidar partisi tarafından kabul edilmedi.







* TSK kahramanca mücadele yürütüyor.







* TBMM'de yıkılan yerler bir an önce yapılanmalı.







* AK Parti, CHP ve MHP'nin biraraya gelmesi önemli ama burada HDP'nin de olması lazım.