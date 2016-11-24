Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

kemal kılıçdaroğlu'ndan ab açıklaması

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AB AÇIKLAMASI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AP'nin aldığı 'dondurma' tavsiyesi için "bu çok ağır bir yaptırımdır. Siyasi ve ekonomik olarak arkası gelecektir" dedi.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:36
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ab Açıklaması(10/10)8


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir” dedi.



Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, AB ile ilgili sanayicilerden gelen bir soru üzerine “Az önce geçici durdurma kararı alınmış. AB'ye üyelik için Ankara Antlaşmasını imzalayan rahmetli İsmet İnönü'dür 1963 yılında. ‘Uygar dünyanın bir parçası olmalıyız' diye yola çıkılmıştır. Ama bugün geldiğimiz noktada AB, insan hakları, demokratik standartlar hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye'de olmadığı için kararları bir süre durdurdu. Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır.Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir” ifadelerini kaydetti.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Ndan  Ab  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER