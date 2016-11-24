

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir” dedi.







Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, AB ile ilgili sanayicilerden gelen bir soru üzerine “Az önce geçici durdurma kararı alınmış. AB'ye üyelik için Ankara Antlaşmasını imzalayan rahmetli İsmet İnönü'dür 1963 yılında. ‘Uygar dünyanın bir parçası olmalıyız' diye yola çıkılmıştır. Ama bugün geldiğimiz noktada AB, insan hakları, demokratik standartlar hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye'de olmadığı için kararları bir süre durdurdu. Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır.Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir” ifadelerini kaydetti.







kaynak:sözcü