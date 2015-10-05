

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:











"BU SORUNU CHP ÇÖZER"







Asgari ücret bin 500 lira olacak dedik, bizi işverene şikayet ettiler. Dün baktım, asgari ücret bin 300 lira olacak diyor. Olacak, inşallah olacak. Milletin, sizin iradenizle olacak. Eski algılarınızı değiştirin, CHP'ye algınızı değiştirin. CHP sizin için çalışır. ‘CHP proje yönetemez, Türkiye'nin gerçeklerini bilemez' diyorlardı. Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Ateş düştüğü yakıyor. Gittiğim her şehit cenazesinde anneler ‘Benim oğlum öldü, başka anneler ağlamasın' diyor.



Çözmek istemiyorlar. Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra ülke kan gölüne döndü? Kim buna yol açtı? ‘400 milletvekili vermezseniz ülke felakate sürüklenir' dedi. Sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Bu sorunu ancak CHP çözer.







Hiç kimsenin ötekileştirilmesini istemeyiz. CHP bütün vatandaşlarını sorununu çözmek zorundadır. Sizden 4 yıl yetki istiyorum. 4 yıl yetki verin, bu ülkeyi ayağa kaldıracağım. İşsizlik, yolsuzluk belasından kurtaracağım.







"AYRILIK YAPMAYACAĞIZ"







Türkiye'nin Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Avrupa'da çıkarları olması lazım. Bizim sanki hiç işsizimiz yok, 2 milyondan fazla Suriyeli geldi. Daha iyi bir hayat için Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Hiçbiri S. Arabistan'a, Katar'a gideceğim demiyor. Hukuku, adaleti getireceğiz. Ayrılık, gayrılık yapmayacağız. Dışarıdan kömür geleceğine bizim kömürümüzü çıkaracağız. Kavgadan, gerilimden uzak duruyoruz. Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz.







Milletin iradesi başımızın üzerinedir, bir kişinin ağzından çıkan milli irade olamaz. Hükümet kurulsa asgari ücret bin 500 lira olacaktı, 800 bin taşeron işçisi kadroya alınacaktı, emeklilerimiz bayramda ikramiyelerini alacaktı. Para yok diyorlardı, beyannameye koydular. Onlar da biliyor ki para var.



Fakir-fukaralıktan gelip fakirin sırtına bindiler. Bu makamlara Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in sayesinde geldim. Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Başımızda bir sultan olsaydı, bir diktatör olsaydı, Anadolu'nun bir köyünden çıkan biri devletin en önemli makamlarına nasıl gelirdi? Nasıl Abdullah Gül Kayseri'den gelip, cumhurbaşkanı olurdu?







Hükümet kurulmuyorsa sebebi siz değil, siyasilerdir. 30 yıldır ülkenin en önemli sorunu çözülmüyorsa sebebi siz değil, siyasilerdir. Dış politikada bir çıkmaza girilmiş, Suriye'deki kardeş kavgasının bir tarafı olmuşsa sorumlusu siz değil, siyasilerdir. Sizin de sorumluluğunuz var, o siyasileri sizler taşıdınız.







"13 YILDIR NİYE YAPAMADIM KARDEŞİM"







Dün bir baktım bizim seçim bildirgemizi örnek almışlar, sizin önünüze gelecekler. Emekliye para vereceğiz, asgari ücreti biz de artıracağız diyorlar. İyi de 13 yıldır niye yapmadın kardeşim, CHP söyledikten sonra mı aklın başına geldi? Çözüm süreci bitti, batağa saplandılar. ‘PKK bizi kandırdı' diyorlar. Sen çocuk musun, sen devleti yönetiyorsun. PKK seni kandırıyorsa senin başbakanlık koltuğunda ne işin var? Askerleri hapse attılar, Genelkurmay Başkanı'nı içeri attılar. Biz sahip çıktık. Paralel bizi kandırdı' diyorlar, sen çocuk musun? Herkesin kandırdığı, herkesin oyuncağı olan bir hükümet Türkiye'yi yönetebilir mi? Bu seçim, düşünerek sandığa gitme seçimidir.”