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KEMAL KILIÇDAROĞLU: VALLAHİ BIKTIM


KEMAL KILIÇDAROĞLU: VALLAHİ BIKTIM
Tarih : 07 Temmuz 2015, 15:22
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: Vallahi Bıktım(8/10)9


İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:



"21. yüzyılın'ın Türkiyesinde çağdaş kölelik yakışır mı? Bu ilkeleri sadece CHP savunmuyor. Amerika, Fransa, Almaya'da her yerde var. Sayın Cumhurbaşkanı kime görev verecekse, ona göre öğrenmiş olacağız. Gecikme doğal bir gecikme değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an önce görevlendirmeleri yapması gerekiyor. Vallahi bıktım, dedikodudan bıktım. Meclis Başkanı seçildi. Bir an önce Hükümet'in kurulup göreve başlaması lazım, Seçime gidilecekse uzun uzun beklemenin lüzmu yok. Bir an önce yapılır. Vatandaş bizden bunu bekliyor. Seçim sonuçlarında çıkan tablonun gereğini yapın diyor. Biz CHP olarak vatandaşın bu sözüne kulak veriyoruz. Vatandaşın tercihidir. Koalisyon kurulup gereği yapılmalı. Ülkenin dünya kadar sorunu var. Geçici bir hükümet uzun süre devam edemez. Sağlıklı kalıcı kararlar alamazlar. Devlet, kin, kavga ile yönetilmez. Biz samimiyiz, dürüstüz. Sözümüzün arkasındayız. Kimse endişeye kapılmasın. Seçimse sandık yine konur. Aslolan bir an önce hükümetin kurulmasıdır. Meclis Başkanlığı kavgalarını bırakın artık, başkan seçildi. Biz geleceğe bakacağız. Bu Türkiye'de artık yasal güvence olmalı, herkesin hakkı olmalı, işsizlik artık olmamalı. Biz çözümden yana olan bir partiyiz. Sorun istemiyoruz artık. Her sorun akıl ve mantıkla çözülür.








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Vallahi  Bıktım    haber

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