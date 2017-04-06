

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor. "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" diyen Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi, AK Parti içinde 120, 180 kadar FETÖ'yle bağlantılı ByLock'çu milletvekili var diyerek asılsız iddialarını sürdürdü.







Sandık süresince takınmaya çalıştığı uzlaşmacı görüntüyü bir kenara bırakmaya çalışarak yeniden manipülasyona yönelen Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?







Hukukçular ve Siyaset Bilimcilere göre Kılıçdaroğlu suç işliyor.







kaynak:sabah