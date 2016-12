Cumhuriyet Halk Partisi'nde 35. Olağan Kurultay Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılıyor.







Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını açıklayan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamadı.Konuyla ilgili açıklama yapan Balbay, “Aday olamıyorum, CHP'nin seçim barajına takıldım” dedi.







Muharrem İnce ve Umut Oran da kurultaydan önce aday olmayacaklarını açıklamıştı.







Kurultay salonuna Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.







Balonlarla süslenen salonda, davetlilerin oturacakları yerlere Türk bayrakları, CHP flamaları ve Kılıçdaroğlu'nun posterleri konuldu.







EŞİ İLE BİRLİKTE SELAMLADI







Çukurambar'daki evinden eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önündemi gazetecilerle tokalaşkı.







Kılıçdaroğlu ve eşi, 10.50'de protokol kapısından kurultayın yapılacağı salona giriş yaptı.







Partililer Kılıçdaroğlu'nu salona girişinde ayağa kalkarak alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da partililere alkışla karşılık verdi ve salon içinde tur attı.







Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi daha sonra protokol bölümünde kendileri için ayrılan yerlere oturdu.







Bu sırada partililer "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.







35. Olağan CHP Kurultayı'nda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.







Daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, delegelerin Divan Başkanlığı'na, eski İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ı önerdiğini ifade etti.







Daha sonra Karayalçın, delegelerin oyuyla Divan Başkanlığı'na seçildi.







Konuşma yapan Murat Karayalçın, kendilerini, CHP'yi, CHP'nin kimliğini yeniden tanımlamalarına gerek bulunmadığını belirterek, "Çünkü bizler, Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, bizler sosyal demokratız, Sosyalist Enternasyonel'in kararlarına, değerlerine inanan partiyiz. Bu toprakların tarihine, halkımızın, ulusumuzun değerlerine bağlıyız. Kendimizi neden tanımlayalım? Kimliğimiz çok net, tanımımız açık" diye konuştu.







"Bize katılacak her kardeşimizi kucaklamaya hazırız. Ancak CHP'ye gelenler bilmelidirler ki, biz rahmetli Ecevit'in deyimiyle Türkiye'de, bu topraklarda ulusal gelirden, toplumsal gönençten yeterince pay alamayan insanların partisiyiz. Biz dışlanmışların, ötekileştirilenlerin partisiyiz. Bize gelecekler, bunları kabul ederek aramıza gelmeliler. Bunları kabul ederek bizimle siyaset yapmalılar. Kendimizi yeniden tanımlamamıza ihtiyaç yok ama örgütümüzü yeniden yapılandırmamıza ihtiyacımız var. Devlet tipi örgütlenmeden, halk tipi örgütlenmeye geçmemiz gerekir."







KILIÇDAROLU: PATRONLU BAŞKANLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ







Ardından kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, salando bulunanlara seslendi.







Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:







Bizim görevimiz bu ülkeye özgürlüğü getirmektir, bizim görevimiz kardeşliği getirmektir, bizim görevimiz birinci sınıf demokrasiyi getirmektir.







Toplumda karamsar hava varsa, o yönetimden kaynaklanıyor. Birlik olursak emin olun Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız.







"TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR"







Vatandaşlar benim can güvenliğim var mı diye düşünüyor. Biz CHP'liler olarak olarak, terör nereden gelirse, nasıl gelirse gelirse gelsin, hangi amaçla olursa olsun karşıyız. Nokta. Terör bir insanlık suçudur, teröristler affedilmemelidir. Teröre karşı durmak insanlık görevidir. Kandan beslenen terör örgütleridir. Terörle mücadele akılla, bilimle yapılır.







En sağlıklı terörle mücadeleyi Bülent Ecevit yapmıştır. AK Parti görev geldiğinde terör olayları yoktu. Terör örgütü bugün büyüdü, palazlandı. Terör örgütüyle masaya oturdular.







Türkiye'nin doğusundaki fotoğraflara bakın; Suriye'deki, Lübnan'daki fotoğraflardan ne farkı var? Silah bırakmayan bir örgütle nasıl anlaşacaksın, nasıl barışı sağlayacaksın? Terör örgütü silahları depoladı. Eğitimini yaptılar. AKP sadece seyretti. Kimse bunlara dokunmayacak dedi. Mahkemeler kurdular, vergi daireleri kurdular sesleri çıkmadı.







78 milyon insanımın vicdanına sesleniyorum. Köyler, şehirler silah deposu haline gelirken iktidarda kim vardı? Bu işin sorumlusu bu ülkeyi yönetenler. Neyin bedelini ödüyor Türkiye?







Hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz. Kimlik siyaseti yapmadık. Kürt kimliğinle gurur duyabilirsin, hiç kimse seni sorgulayamacak. Seninle birlikte bu ülkeye özgürlükçü demokrasiyi getireceğiz.







Darbe döneminde çıkarılan yasalar topluma dar geliyor. Darbe hukuku ortadan kaldırılmalı, Türkiye'ye özgürlükçü bir demokrasi gelmeli.







AK PARTİ'YE ÇAĞRI







Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına çağrıda bulunuyorum. Özgürlükçü demokrasi istiyorsanız, darbe hukukunu tümüyle değiştirelim. Gelin darbeci ruhu değiştirelim. Onların niyeti darbe hukukunu tahkim etmek. Onların istediği başkanlık sistemi. Onlar patronlu başkanlık sistemi istiyorlar. Herkes bilsin buna asla izin vermeyeceğiz. Osmanlı diyorlar. Osmanlı'da da parlamenter sistem vardı. Niye reddediyorsun? Patronlu başkanlığa izin vermeyeceğiz. Bunu Mısır'daki sağır sultan da kaçak saraydaki zat da duysun.







Milletin vekilini millet seçsin. Bu mümkün mü? Mümkün. Biz niye yapmıyoruz?







"SEÇİM BARAJINI KALDIRALIM"







Gelin yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Bu ülkenin aydınları düşüncelerini açıkladılar diye mahkeme çıkarılıyor. İçeriğine katılmayabilirsin, desteklemeyebilirsin. İnsanlar düşüncelerini özgürce dile getirebilmelidir.







Devletin ekmeğini yiyip, aile boyu devletin imkanını kullanıp devleti soyarken acaba neyi düşünüyorlardı. Oturduğun yer devleti soyma makamı değildir. Bu kara leke senin anlındadır ve hiç silinmeyecektir. Bu düzeni biz mübarek ellerimizle değiştireceğiz. Kuruşun hesabını vermiyorlar. Nereden buldun bu serveti, bunun hesabını sormak durumundayız.







Yurtdışı seçim çevresi getirilmelidir. Biz bunu savunuyoruz.







"İLK DÖRT MADDE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"







Anayasanın ilk maddesi... Bu maddeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş maddeleridir. Bizim kırmızı çizgimizdir. Kalkmışsın ‘Ben değiştireceğim' diyorsun, değiştiremezsin.







Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Yeni bir sayfa açmamız, yeni bir hamle yapmalıyız.







Bunların dostlarını arkadan hançerlemek gibi bir geleneği var.







Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödül ile birlikte 250 bin dolar verildi. 250 bin doları hangi hayır kurumuna bağışladın? Açıkla bunu ama açıklayabilir mi?







Avrupa Birliği'yle ilgili yasalara itiraz etmedik, destek verdik.







Arap bölgesinde bir kabile bile Türkiye'ye kafa tutabiliyor. Bu benim ağırıma gidiyor.







70 ilden militan Suriye ve Irak'a gitti. IŞİD, 70 ilden nasıl taban buldu? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, IŞİD'in yaptığının müslümanlıkla ilgili olmadığını neden anlatmıyor? Mustafa Kemal'in ‘Yurtta sulh, dünyada sulh' lafı sizin neyinize yetmiyor?







CHP bu konuda ne diyor diye düşünüyorsan, bana yaz kardeşim.







"BU ÜLKEYE ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ"







Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeyi özgürlükçü demokrasiyi getireceğiz. Bizi gözaltına alabilir, tutuklayabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi ölümüne getireceğiz.







Sayın Davutoğlu, darbe hukukunun arkasına saklanma, darbe hukukunun arkasına saklanan darbe zihniyetini kafasından atmayan adamdır. Açık ve net; bütün darbelere karşıyız.







‘CHP dine karşı' diyenler dine inanmıyorlar. Müslüman değiller. Biz siyasetimizi Allah için yaparız, siyaset için yapmayız. Biz inançları siyasete alet etmeyiz.







Diktatör bozuntusu olan olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın bunun hesabını vereceksin. Ya tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Ya da sana her gün namus ve şeref kavramını hatırlatırım. Sen bu yemin niye ettin? Tarafsızlığını korumazsan bu lafları ağırlaştırarak devam ettireceğim. Bir de dindar geçiniyorsun. Ona göre sadece o dindar. İnançlı adamda namus ve şeref önemlidir. Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir, ben de cevabını veririm.