KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU
"Beşiktaş'ın şampiyonluğu hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş'la ayrılmaz bir ikili olan Çarşı'ya buradan selamlarımı söylüyorum."
ŞİŞECAM İŞÇİLERİNİN GREVİ
"Hak arama kanallarını kapatırsanız insanları sokağa düşürürsünüz. Bakanlar Kurulu 'siz grev yapamazsınız' dedi. Şişecam işçilerinin grevi ne zamandan beri ulusal güvenlik sorunu oldu. Yeniden yasal süreç başlıyor, yeniden hak aranacak. Bu iktidardaki partinin işçinin haklarını kullanmasına engel olmak için her türlü çabayı gösterdiğini gösteriyor. Biz haklarını araya her işçinin her sendikanın yanındayız."
kaynak:habertürk
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