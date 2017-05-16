

Ankara'da bugün parti grubu konuşmaları var. Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım'dan sonra Kılıçdaroğlu konuştu.







İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:







Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin var olan engelli kadrosuna personel almadığını söyledi ve ekledi: 'Seçimler yaklaşıyor, orada gerekli dersi verin' Gazi Mustafa Kemal: Ben Sürgün olacağım yere götürülürken benimle görüşmesi engellenen annem Sirkeci rıhtımında acılar içinde bırakılmış oluyordu.







Bir anne, oğlu sürgüne gönderilirken, bugün pek çok annenin yaşadığı gibi hayır ve dua ile onun dönmesini beklemekti.







Mezarı başında Atatürk şunları söyledi: Allah'ın ve annemin huzurunda diyorum ki, milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcudur. Ve biz geçmişte bu ülkenin tarihine imza atmış kadınları ve erkekleri hep saygıyla andık. Onların kimlikleri ve yaşam tarzları farklı olabilir. Ama bugün bayrağımız dalgalanıyorsa milli mücadeleyi verenlere ve onları doğuranları saygıyla anmalıyız.







kaynak:posta