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kemal kılıçdaroğlu: milli istihbarat teşkilatı, adil öksüz'ü neden izlemedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU: MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI, ADİL ÖKSÜZ'Ü NEDEN İZLEMEDİ

TBMM'deki 15 Temmuz Özel Oturumu'nda söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adil Öksüz'ün MİT tarafından izlenmemesini eleştirdi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz'ü Neden İzlemedi(5/10)4


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde "15 Temmuz Özel Oturumu" ile açıldı. Oturumda söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hain darbe girişiminin ertesi sabahı gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adil Öksüz'ün MİT tarafından izlenmemiş olmasını eleştirdi.



"HALKIMIZ TOPYEKUN OLARAK PARLAMENTER DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI'



Oturumda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın topyekun olarak parlamenter demokrasimize sahip çıkmasıyla sağlanmıştır. Türkiye'nin bir daha darbe girişimine karşı karşıya kalmamaları için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi; yani hukuk sistemimizin darbe siyasetinden arındırılmasıdır. Bunu 16 Temmuz 2016 günü toplan TBMM Genel Kurulu'nda da ifade ettim. İkinci ise, darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatarak gerçeklerin gün yüzüne çıkartılmasını sağlamaktır" diye konuştu.



"DARBE GİRİŞİMİNİN TARİHİ KONUSUNDA NET BİR İSTİHBARAT ALINAMADI"



Kılıçdaroğlu, MİT'in darbe komisyonunda gönderdiği yazılı açıklamaya ilişkin ise şunları söyledi: "Şimdi size MİT Müsteşarlığı'nın komisyona size gönderdiği 22 Mayıs 2017 tarihili yazıdan bir paragraf okuyorum. Şöyle diyor; 'MİT'in daha önce dış makamlarla paylaşılan noktalarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirdiğini ancak TSK bünyesinde istihbarat alınamadığından darbe girişimin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı ifade edilmiştir.' Daha sonra yeminli tutanaklar düzenlenmiş MİT'in orduda da bu konuda bazı istihbarat yaptığı ve bilgi verdiği ortaya çıkmıştır. Ama buna şimdilik girmeyeceğim." dedİ.



"MİT, ADİL ÖKSÜZ'Ü NEDEN İZLEMEMİŞTİR"



"Bu açıklama pek çok noktadan sorunludur. Birincisi şu; 2012 tarihinden itibaren Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu devletin arşivlerinde kayıtlıdır ve herkes bilmektedir. Adil Öksüz asker değildir. İki; sadece Adil Öksüz değil, darbe toplantıları yapan Kemal Batmaz, Hasan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş de asker değillerdir. Üç; darbe toplantıların büyük bir kısmı TSK dışında yani özel evlerde yapılmıştır. Dört; Adil Öksüz iki cep telefonu ve bir GPS cihazıyla serbest bırakılmıştır. GPS cihazının özelliği şudur; dünya üzerinde dört veya daha fazla uydu ile her türlü hava koşullarında yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı haberleşme sistemdir. Bu sistemle ve iki telefonla serbest bırakılmıştır. Beş; hadi diyelim serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Adil Öksüz'ü neden izlememiştir. Altı; daha vahim olanı darbe yapılmış, ortalık toz duman ama bir kişi Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca Adil Öksüz'ü gidip tutuklandığı yerde ziyaret ediyor. Söyler misiniz? Başbakanlık Müşaviri ortalık toz duman, jandarması, polisi, karakolu, ordusu her şey var ama bu kişi elini kolunu sallayarak Adil Öksüz'le görüşmeye gidiyor. Dolayısıyla MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir."



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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