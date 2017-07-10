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Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor
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KEMAL KILIÇDAROĞLU, MALTEPE CEZAEVİ'NDE ENİS BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR


Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor
Tarih : 10 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor(5/10)1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu saat 10.50 sıralarında cezevine geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından, basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasının ardından 25 gün süren 'Adalet Yürüyüşü'nü başlatmıştı. Ankara Güvenpark'tan çıktığı yolculuğu yürüyerek İstanbul Maltepe'de bitiren Kılıçdaroğlu, bugün Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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