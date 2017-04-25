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KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞUYOR


KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞUYOR
Tarih : 25 Nisan 2017, 16:54
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu Konuşuyor(8/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yıldönümü töreninde konuşma yapan Zühtü Arslan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında YSK üyelerine de sert sözlerle yüklenerek "YSK'daki hakimlerde vicdan olmadığı için, onlar ahlak yoksunu olduğu için onlara sormuyorum ben. Bütün vatandaşlarıma soruyorum; Bunların hakkını kim koruyacak?" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Kanun maddesi 'seçimler yargı yönetimi altında yapılır' dediği için Danıştay'a gittik. YSK'nın varlık görevi adaletli bir seçimi sağlamaktır. 



YSK, yönetim görevini yaparken yasaların açık hükmünü çiğnedi. 



'Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır' diyor kanun. Mühürsüzse geçersiz sayacaksın, bu kadar açık. Bu hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli kabul edildi? Bunun cevabını henüz almış değiliz. 



'Arkasında sandık mühürü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir' diyor. Anlaşılmayan bir madde mi? Hayır. 'Geçersizdir' diyor. Hangi gerekçe ile mühürsüz zarflar, mühürsüz oy pusulaları kabul edildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Konuşuyor    haber

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