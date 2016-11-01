

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.







Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümüydü. İnönü soyadını bir gün bile yerine düşünmedi. Siyasete sevgiyi, bilimi, saygıyı, hoşgörüyü getirdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, onu minnetle anıyoruz.







Tekirdağ'da iki kültür merkezini yıllardır bitiremediler. İki kültür merkezine verin, beraber kullanalım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerini yapmaya hazır.







Dağlıca'da üç şehidimizi daha kaybettik. Şehit haberleri hepimizi üzüyor, özellikle de anneleri üzdüğünü biliyorum. Gencecik fidan gibi çocuklarımız toprağa veriliyorsa en büyük acıyı o aile yaşıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Son bir yılda verdiğimiz şehit sayısı 800'ü aştı. Kıbrıs Harekatı'nda 498 şehit verdik. Hepsinin umutla dönüşü bekleniyordu. Bütün annelerin sorması şu soruyu sormasını istiyoruz; PKK terör örgütüyle kim masaya oturdu? Kim İmralı'da masaya oturduysa bunun sorumlusu onlardır. Şehirlere patlayıcılar depolandı, kamyonların üzerinden silah dağıtıldı. Mühadale etmeyin dendi. PKK vergi daireleri kurdu ses çıkarmadılar, mahkemeler kurdu ses çıkarmadılar, askerlik şubeleri açtı ses çıkarmadılar, trafik kontrolü yaptılar ses çıkarmadılar. Onun bedelini şimdi şehitlerimiz ödüyor. PKK'ya en büyük yardım ve yataklığı bunlar yaptı.