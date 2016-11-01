O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kemal kılıçdaroğlu konuşuyor

KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor.

Tarih : 01 Kasım 2016, 13:07
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu Konuşuyor(6/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümüydü. İnönü soyadını bir gün bile yerine düşünmedi. Siyasete sevgiyi, bilimi, saygıyı, hoşgörüyü getirdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, onu minnetle anıyoruz.



Tekirdağ'da iki kültür merkezini yıllardır bitiremediler. İki kültür merkezine verin, beraber kullanalım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerini yapmaya hazır.



Dağlıca'da üç şehidimizi daha kaybettik. Şehit haberleri hepimizi üzüyor, özellikle de anneleri üzdüğünü biliyorum. Gencecik fidan gibi çocuklarımız toprağa veriliyorsa en büyük acıyı o aile yaşıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Son bir yılda verdiğimiz şehit sayısı 800'ü aştı. Kıbrıs Harekatı'nda 498 şehit verdik. Hepsinin umutla dönüşü bekleniyordu. Bütün annelerin sorması şu soruyu sormasını istiyoruz; PKK terör örgütüyle kim masaya oturdu? Kim İmralı'da masaya oturduysa bunun sorumlusu onlardır. Şehirlere patlayıcılar depolandı, kamyonların üzerinden silah dağıtıldı. Mühadale etmeyin dendi. PKK vergi daireleri kurdu ses çıkarmadılar, mahkemeler kurdu ses çıkarmadılar, askerlik şubeleri açtı ses çıkarmadılar, trafik kontrolü yaptılar ses çıkarmadılar. Onun bedelini şimdi şehitlerimiz ödüyor. PKK'ya en büyük yardım ve yataklığı bunlar yaptı.








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER