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KEMAL KILIÇDAROĞLU: İTİRAFI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM


KEMAL KILIÇDAROĞLU: İTİRAFI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM
Tarih : 10 Eylül 2015, 09:05
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: İtirafı İçin Erdoğan'a Teşekkür Ederim(9/10)6


Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:



Dağlıca'daki acı dinmeden, Iğdır'dan acı haber geldi. HDP bürolarına hatta CHP Sincan bürosuna saldırı oldu. Türkiye nereye gidiyor?



- Gerçekten karanlık günler yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın bir tek sorumlusu var. O da Kaçak Saray'da oturan kişidir. Hayatımda ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceğim.








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  İtirafı  İçin  Erdoğan  A  Teşekkür  Ederim    haber

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