KEMAL KILIÇDAROĞLU: İTİRAFI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM
Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:
Dağlıca'daki acı dinmeden, Iğdır'dan acı haber geldi. HDP bürolarına hatta CHP Sincan bürosuna saldırı oldu. Türkiye nereye gidiyor?
- Gerçekten karanlık günler yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın bir tek sorumlusu var. O da Kaçak Saray'da oturan kişidir. Hayatımda ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceğim.
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