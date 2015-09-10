

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:







Dağlıca'daki acı dinmeden, Iğdır'dan acı haber geldi. HDP bürolarına hatta CHP Sincan bürosuna saldırı oldu. Türkiye nereye gidiyor?







- Gerçekten karanlık günler yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın bir tek sorumlusu var. O da Kaçak Saray'da oturan kişidir. Hayatımda ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceğim.