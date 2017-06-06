

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:







Hakkari bizim kadim kentlerimizden birisidir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri ildir, il olmayı sürdürmüştür. Daha sonra terör olayları dolayısıyla Şırnak'ı da il yaptılar. Hakkari'nin ayağa kalkması, barış içinde yaşayan bir kent olması amacımız. Şırnak Nuh'un Gemisi'nin olduğu yer olarak dile getirilir.







"GELİN 81 İL DEĞİL, 83 İL YAPALIM"







Yüksekova ve Cizre il olsun diye bir teklif gelmişti, buna itiraz ettik. 81 yerine 83 il olsun. Hakkari de il olsun, Şırnak da il olsun. O zaman sen iktidar olarak teröre teslim oluyorsun anlamına gelir. Bu anlayış son derece tehlikeli. Başbakan'a çağrı yapacağım ama yetkisiz birisi. İçişleri Bakanı'na bir çağrıda bulunalım; Hakkari ve Şırnak il olarak kalsın, Cizre ve Yüksekova'yı da il yaparsınız. Böylece 83 ilimizle gurur duyarız. Gelin 81 il değil, 83 il yapalım. Hakkari ve Şırnak da il olarak varlığını sürdürsünler.







Dün güzel bir toplantı yaptık. DİSK'in, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in genel başkanları toplantıya katıldılar.







kaynak:habertürk