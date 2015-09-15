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Kemal Kılıçdaroğlu, BTSO'da iş adamları ile buluştu

KEMAL KILIÇDAROĞLU, BTSO'DA İŞ ADAMLARI İLE BULUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi.

Tarih : 15 Eylül 2015, 09:21
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu, Btso'da İş Adamları İle Buluştu(5/10)5


Akşam saat 19.00 sıralarında ilk olarak Bursa il başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada il yönetimi milletvekilleri ve partililerle kısa bir toplantı yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantının ardından yine basın mensuplarına açıklamada bulunmadan Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş adamları ile buluşmak üzere BTSO Altıparmak Sosyal Tesisleri'ne geçti.








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