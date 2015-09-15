Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi.



Akşam saat 19.00 sıralarında ilk olarak Bursa il başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada il yönetimi milletvekilleri ve partililerle kısa bir toplantı yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantının ardından yine basın mensuplarına açıklamada bulunmadan Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş adamları ile buluşmak üzere BTSO Altıparmak Sosyal Tesisleri'ne geçti.