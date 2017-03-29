

16 Nisan yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde mitinglerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün durağı Kayseri oldu.







BOZKURTLA SELAMLADI







Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.







Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.







kaynak:hürriyet