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kemal kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

KEMAL KILIÇDAROĞLU BOZKURT İŞARETİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 16:20
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu Bozkurt İşareti Yaptı(6/10)7


16 Nisan yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde mitinglerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün durağı Kayseri oldu.



BOZKURTLA SELAMLADI



Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.



Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Bozkurt  İşareti  Yaptı    haber

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