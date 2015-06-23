

Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Deniz Baykal gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Baykal, "İç politika ve dış politikayı, ülke siyasetini konuştuk. Uzun zamandır böyle görüşme fırsatı bulmamıştık. Hasret giderdik." dedi.



"Meclis Başkanlığına aday olacak mısınız' sorusuna da cevap veren Baykal, " TBMM başkanlığına aday olduğuma dair bir açıklamam yok, yapıldığında görürsünüz. Adaylık için de süreç başlamadı adaylık aşamasında değiliz." dedi.