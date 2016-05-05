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KEMAL KILIÇDAROĞLU: '4 MAYIS SARAY DARBESİ'


KEMAL KILIÇDAROĞLU: '4 MAYIS SARAY DARBESİ'
Tarih : 05 Mayıs 2016, 16:23
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: '4 Mayıs Saray Darbesi'(5/10)5


Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun veda konuşmasını değerlendirdi. Sık sık, 'saray darbesi'nden bahseden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun seçimle geldiğini dile getirdi, '23 milyonun kendisine verdiği görevi savunmalıydı' dedi.



Konuşmasından satır başları:



4 Mayıs saray darbesiyle Davutoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun 28 Şubat'tan farkı, yol arkadaşım dediği, dava arkadaşım dediği bir kişi tarafından bunun gerçekleştirilmiş olmasıdır. Sayın Davutoğlu, başbakan olarak iki kez seçimlere girmiştir. 7 Haziran'da yüzde 40.87, 1 Kasım'da da yüzde 49,5 oranında oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Davutoğlu'nu o koltuğa milli irade getirmiştir. Ama Davutoğlu kendisini o koltuğa getiren, kendisine ve partisine oy veren 23 milyon 531 bin kişinin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır.



Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun veda konuşmasını değerlendirdi. Sık sık, 'saray darbesi'nden bahseden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun seçimle geldiğini dile getirdi, '23 milyonun kendisine verdiği görevi savunmalıydı' dedi.



Konuşmasından satır başları:



4 Mayıs saray darbesiyle Davutoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun 28 Şubat'tan farkı, yol arkadaşım dediği, dava arkadaşım dediği bir kişi tarafından bunun gerçekleştirilmiş olmasıdır. Sayın Davutoğlu, başbakan olarak iki kez seçimlere girmiştir. 7 Haziran'da yüzde 40.87, 1 Kasım'da da yüzde 49,5 oranında oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Davutoğlu'nu o koltuğa milli irade getirmiştir. Ama Davutoğlu kendisini o koltuğa getiren, kendisine ve partisine oy veren 23 milyon 531 bin kişinin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır.








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu    4  Mayıs  Saray  Darbesi      haber

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