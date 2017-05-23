

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen kim oluyorsun Vali Bey. Diğer belediyelere izin veriyorsun, valiysen valiliğini yapacaksın. Bize sarayın valisi değil, devletin valisi lazım" dedi.







15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "FETÖ'cü diye baklavacı buldular, çikolatacı buldular, esnaf buldular, hakim buldular, savcı, vali buldular ama ne hikmetse siyasetçi bulamadılar. Bu memleketi kimler yönetecekti? Nerede bu darbenin siyasi ayağı? Gizliyorlar. Neden o komisyona darbeye bizzat tanıklık edenler bilgi vermiyorlar. Kontrollü darbe açığa çıkmasın diye. Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz karşı darbe girişimidir" diye konuştu







kaynak:habertürk