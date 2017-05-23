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kemal kılıçdaroğlu: 15 temmuz karşı darbe girişimidir

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 15 TEMMUZ KARŞI DARBE GİRİŞİMİDİR

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyerek "Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz karşı darbe girişimidir" dedi

Tarih : 23 Mayıs 2017, 14:50
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz Karşı Darbe Girişimidir(6/10)6


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen kim oluyorsun Vali Bey. Diğer belediyelere izin veriyorsun, valiysen valiliğini yapacaksın. Bize sarayın valisi değil, devletin valisi lazım" dedi.



15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "FETÖ'cü diye baklavacı buldular, çikolatacı buldular, esnaf buldular, hakim buldular, savcı, vali buldular ama ne hikmetse siyasetçi bulamadılar. Bu memleketi kimler yönetecekti? Nerede bu darbenin siyasi ayağı? Gizliyorlar. Neden o komisyona darbeye bizzat tanıklık edenler bilgi vermiyorlar. Kontrollü darbe açığa çıkmasın diye. Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz karşı darbe girişimidir" diye konuştu



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  15  Temmuz  Karşı  Darbe  Girişimidir    haber

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