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kemal doğulu neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

NTV'de yayınlanan Hakan Hepcan'ın sunduğu Bi'Dünya Şov programının bu haftaki konuğu Kemal Doğulu'ydu. Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim'den neden ayrıldığı konusuna açıklık getirdi.

Tarih : 21 Ocak 2016, 10:48
Puan Ver : Kemal Doğulu Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı(8.2/10)10


NTV'de yayınlanan Hakan Hepcan'ın sunduğu Bi'Dünya Şov programının bu haftaki konuğu Kemal Doğulu'ydu. Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim'den neden ayrıldığı konusuna açıklık getirdi.



Kemal Doğulu, jürisi olduğu İşte Benim Stilim'de 4 sezon boyunca yer aldığını ve artık çok yorulduğunu söyledi. Çekimlerin çok uzun sürdüğünü, stresli bir ortam olduğunu, kendi deyimiyle şiştiğini, bu nedenle programdan ayrıldığını belirtti.



Ayşenur'un kazandığı yarışmada favorisinin Özden Cerrahoğlu olduğunu açıklayan Kemal Doğulu, "Hangi yarışmacıdan nefret ediyorsun?" sorusuna ise "O kadar çok ki hangi birinin ismini vereyim" şeklinde cevapladı.



Yarışmadaki tartışmaların gerçek olduğunu söyleyen Doğulu, kamera arkasında çok daha büyük olayların yaşandığını söyledi.








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