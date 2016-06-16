Kemal Doğulu'nun merdivenlerden düştüğü ve Taksim'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kemal Doğulu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi.



Ünlü modacı Kemal Doğulu, Beyoğlu'nda Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Vişne Sokak'taki evinden dün akşam çıkarken merdivenlerden düştü. Ev sahibi tarafından kanlar içinde yerde bulunan Doğulu, Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşanan olay sonrası ambulans ile Taksim'de özel bir hastaneye kaldırılan Kemal Doğulu'nun sağlık durumuyla ilgili haberleri alan yakın dostları Demet Akalın ve Çağla Şıkel sosyal medyadan dostlarının durumuyla ilgili bilgi verirken, hastaneye koşan Şıkel, buradan yaptığı paylaşımda; “Kemalimiz gayet iyi hayati tehlikesi yok, sadece müşade altında. Rabbim şifa versin yanındayız kuzum” yazarak ünlü modacının sağlık durumu hakkında da bilgi vermiş oldu.