Amerikalı bilim adamları kanser tümörlerini araştırırken, kellik ve saçın beyazlamasını önleyecek hücreler buldu.



Fareler üzerinde deney yapan araştırmacılar, SCF geninin silindiğinde saçların beyazladığını keşfetti. Krox20 adlı hücreleri kaldırdıklarında ise hayvanların tüyleri döküldü. Bilim adamları bu sayede kelliğe ve saçın beyazlamasına son verecek ilaçlar geliştirilebileceğini kaydetti.







kaynak:sabah