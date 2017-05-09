Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

kelliğe çare olacak ilaç bulundu

KELLİĞE ÇARE OLACAK İLAÇ BULUNDU

Amerikalı bilim adamları kanser tümörlerini araştırırken, kellik ve saçın beyazlamasını önleyecek hücreler buldu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:05
Puan Ver : Kelliğe Çare Olacak İlaç Bulundu(8/10)8


Fareler üzerinde deney yapan araştırmacılar, SCF geninin silindiğinde saçların beyazladığını keşfetti. Krox20 adlı hücreleri kaldırdıklarında ise hayvanların tüyleri döküldü. Bilim adamları bu sayede kelliğe ve saçın beyazlamasına son verecek ilaçlar geliştirilebileceğini kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kelliğe  Çare  Olacak  İlaç  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER