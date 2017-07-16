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Kelkit'te Kömür Madeninde Yaşanan Karbonmonoksit Zehirlenmesinde 2 İşçi Hayatını Kaybetti

KELKİT'TE KÖMÜR MADENİNDE YAŞANAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise gazdan etkilendi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 04:30
Puan Ver : Kelkit'te Kömür Madeninde Yaşanan Karbonmonoksit Zehirlenmesinde 2 İşçi Hayatını Kaybetti(6/10)2

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, gazdan etkilenen 4 işçinin ise ayakta tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Memiş, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesi Alansa mevkisindeki bir kömür madeninde saat 23.59'da 2 işçinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.

İŞÇİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İşçileri hayata döndürmek için sağlık ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Kelkit ilçemizdeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçimiz maalesef yaşamını yitirdi, gazdan etkilenen 4 işçinin ise ayakta tedavileri sürüyor. Maalesef Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan isimli işçilerimiz karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti. Onlara yardım için madene giren ve gazdan etkilenen işçilerimizden Ramazan Kurt, Özkan Eliusta, Mehmet Yıldızhan ve Recep Özsoy'un ise ayakta tedavileri Kelkit Devlet Hastanesi'nde devam ediyor."

Memiş, konunun savcılığa intikal ettiğini, kendilerinin de ivedilikle konuyu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne aktararak, gerekli idari tahkikatı yaptıracaklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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