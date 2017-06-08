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kel insanların bu ülkede can güvenliği yok

KEL İNSANLARIN BU ÜLKEDE CAN GÜVENLİĞİ YOK

Mozambik'te polis, halkın batıl inançlar yüzünden kel insanları öldürebileceğini belirtti ve yakın bir zamanda iki kişinin kafası kesik halde bulunduğunu açıkladı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:59
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Mozambik'te polis, halkın batıl inançlar yüzünden kel insanları öldürebileceğini belirtti ve yakın bir zamanda iki kişinin kafası kesik halde bulunduğunu açıkladı.



Cinayetlerin gerçekleştirildiği yere yakın bir çevre olan Milange'da araştırma yapan polis, iki şüpheliyi tutukladı.



Bununla birlikte Albino insanların da öldürüldüğü görüldü. Geçtiğimiz hafta içerisinde üç kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.



Şüphelilerin yirmili yaşlarında iki genç Mozambikli olduğu bildirildi. Mozambik Polis Sözcüsü Inacio Dina "Geçen ay iki kel adamın cinayeti nedeniyle iki zanlı tutuklandı. Olay batıl inanç kaynaklı. Halk kellerin zengin olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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