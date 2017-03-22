

İstanbul Üsküdar'da ev hanımı Aysel K., bahçesinde bulduğu bonzaiyi kekik sanıp mangalda pişirdiği etlere karıştırınca 9 kişi zehirlendi. Zehirlenen enişte hayatını kaybetti. Yavuztürk Mahallesi'nde yaşayan Aysel K. ve eşi Cuma K., Ankara'dan gelen kardeşi ve diğer yakınları için mangal hazırlığına girdi.



Aysel K., bahçede çalı çırpı toplarken yerdeki bir poşet dikkatini çekti. İçi bonzai dolu poşeti açan Aysel K., dağ kekiği sandığı uyuşturucu maddeyi bir kavanoza boşalttı. Mangal için hazırladığı etleri de dağ kekiği sandığı bonzai ile terbiyeledi. Ardından tüm eti mangalda pişirdi. Aysel K.'nin gelini Yeliz D. dışındaki herkes, sofraya gelen bonzaili etlerden yedi.







kaynak:milliyet