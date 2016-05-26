

ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın kefaletle bırakılma talebinin reddedilmesi istendi.







New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın hazırladığı ve mahkemeye sunduğu mütalaada, kaçma riski oldukça yüksek olan Sarraf'ın tutuklu olarak yargılanması talep edildi.







Mütalaada, Rıza Sarraf "iyi bağlantıları, büyük bir serveti ve nüfuzu olan uluslararası bir işadamı" olarak tanımlandı.







Mütalaada, savcılığın Sarraf'ın tutuklanmadan önce verdiği ifadelerine dikkat çekilerek, yetkilileri yanıltmaya çalıştığı da belirtildi.







50 milyon dolar karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvuruda bulunan Sarraf'ın kefalet duruşması 2 Haziran'da yapılacak.