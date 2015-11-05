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kediyi iple asıp sevgilisini tehdit etti

KEDİYİ İPLE ASIP SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETTİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre evin çatı katında kediyi çamaşır ipi ile asıp yanında fotoğraf çektiren lise öğrencisi kız, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına da ''Dikkat et sevdiğim seni de böyle asmim ;)'' notu paylaştı.

Tarih : 05 Kasım 2015, 13:04
Puan Ver : Kediyi İple Asıp Sevgilisini Tehdit Etti(8/10)6


Çiğli ilçesinde yaşayan lise öğrencisi K.İ. (15) isimli kız öğrenci, iddiaya göre evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile kediyi astı. Öldürdüğü kedinin yanına geçen K.İ. daha sonra poz vererek fotoğraf çektirdi. Lise öğrencisi kız, çektirdiği fotoğrafı bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabına yüklerken fotoğrafın altına ise 'Dikkat et sevdiğim seni de böyle asmim ;)' notunu yazdı. Bu paylaşım kısa sürede 88 kişi tarafından beğenilirken fotoğrafı gören hayvanseverler ise ayaklandı. Durumu öğrenen ve fotoğrafı görünce şoke olan Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayri Ersoy, emniyet ve savcılığa fotoğrafı da götürerek suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sosyal medyadaki tepkiler üzerine K.İ.'nin yüklediği fotoğrafı silerek, hesabını da koruma altına aldığı gözlendi.








Etiketler: Kediyi  İple  Asıp  Sevgilisini  Tehdit  Etti    haber

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