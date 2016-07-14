

İngiltere Başbakanı David Cameron görevi bırakmasından önceki son Parlamento toplantısını gerçekleştirdi. Bugün görevi İçişleri Bakanı Theresa May'e devreden Cameron, milletvekillerin sorularını yanıtladığı haftalık son Parlamento toplantısına katıldı.







Oldukça neşeli olduğu gözlenen Cameron milletvekillerinin sorularına esprili yanıtlarla karşılık verdi. Ana Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de Cameron'ı hizmetlerinden dolayı takdir etti. Cameron konuşmasının sonunda Parlamento'da dakikalarca alkışlandı. Başbakan Cameron'un son Parlamento toplantısında görevi bırakacağına gönderme yaparak 'Bugün Kraliçe ile buluşmam dışında ajandam oldukça hafif' diye konuştu.







"KEDİYİ GÖTÜREMEYECEĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"







Cameron başbakanlık konutunda (10 Numara) yaşayan Larry adlı kediyi yanında götüremeyeceği için üzgün olduğunu, Larry'i kendisinin sevdiği gibi herkesin sevdiğini söyledi. Başbakanlık konutundan yapılan açıklamada, konuttaki kedinin Başbakan'a ait olmadığı için yanına almasının da mümkün olmayacağı belirtildi.Cameron, bugün öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth'i Buckingham Palace'da ziyaret ederek istifasını sunacak.