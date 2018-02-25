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Kedinin üzüntüsü sosyal medyayı salladı

KEDİNİN ÜZÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada bir kedinin çift halinde pencere önünde oturan iki kedi tarafından dışlanıp üzülmesi görenleri hüzünlendirdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Kedinin Üzüntüsü Sosyal Medyayı Salladı(10/10)6

Sosyal medyada bir kedinin, çift halinde pencerenin önünde oturan kedilere bakışı görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ÜZGÜN GÖZLERLE KEDİLERE BAKTI

İki kedi yan yana gelip pencerenin önünde oynayıp eğlenirken, arkalarından onları izleyen başka bir kedi, kameranın önünde mutlu çifte bakıp hüzünlendi. Sosyal medyada hızla yayılan kedinin görüntüsü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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