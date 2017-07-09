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Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
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Kediciklerle ilgili çok merak edilen soruyu yanıtladı

KEDİCİKLERLE İLGİLİ ÇOK MERAK EDİLEN SORUYU YANITLADI

Bir kadın izleyicisinin "Bütün kadın arkadaşlarımız neden birbirine benziyor?" sorusu karşısında kısa süreli duraksayan Adnan Oktar "Nurları benziyor" cevabını verdi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı(7/10)3

Kendi televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç talebeleriyle yaptığı programlarla adından söz ettiren Adnan Oktar, zaman zaman da izleyiciden gelen soruları yanıtlıyor.

MERAK EDİLEN SORU YÖNELTİLDİ

Adnan Oktar'a son olarak kadın izleyicilerden biri "Bütün kadın arkadaşlarımız neden birbirine benziyor?" şeklinde bir soru yöneltti.

KISA SÜRELİ DURAKSADI

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Adnan Oktar, "Tek tip değiller. Ama nurları benziyor birbirlerine" diyerek izleyicisini aydınlatmaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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