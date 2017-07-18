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Kedi kurtarıcısı Aragon, son bir ayda 25 kediyi kurtardı

KEDİ KURTARICISI ARAGON, SON BİR AYDA 25 KEDİYİ KURTARDI

Kurtarma köpeği olan Aragon, Yunanistan'ın dağlık kesiminde aldığı kokuyu takip ederek bulduğu kutuda, yavru kedilerin hayatını kurtardı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Kedi Kurtarıcısı Aragon, Son Bir Ayda 25 Kediyi Kurtardı(8/10)4

Aragon adlı köpek, Yunanistan dağlarında bir kutu keşfetti. Bu gizemli kutuya dikkat çekebilmesi için Aragon, sahibini oraya götürerek yavru kedileri ölümden kurtardı. 'Kedi kurtarıcısı' olarak anılan Aragon, bir ay içerisinde 25 kedi kurtardı

TERK EDİLMİŞ KEDİLERİ KURTARDI

Yunanistan'ın dağlık kesimlerine terk edilmiş kutu içerisnde ölmeyi bekleyen yavru kedilere yardım eli bu kuz Aragon aldı köpekten geldi.

KEDİLERE BABALIK YAPTI

Yavru kedilerin kokusunu takip ederek gitti yolda peşinden sahiplerini de sürükleyen Aragon, kurtardığı kedi yavrularına barınağa kadar babalık yaptı.

KEDİ KURTARICISI

Son bir ay içerisnde 25 kedinin hayatını kurtaran Aragon, kedi kurtarıcısı olarak anılmaya başlandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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