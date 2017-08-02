Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
Engelli Merkezinde Kan Donduran Görüntüler!
Podolski, Burak Yılmaz'ın Transferiyle Fena Dalga Geçti
Kızılırmak'taki Piranalarla İlgili Şok Detay: Petshop'tan Alıp Bakamayınca Irmağa Atıyorlar
İbrahim Kalın Yaş Kararların Açıkladı:
A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı
Erdoğan, Damadının Müdürlüğünü Yaptığı Milli İha Tesislerini Ziyaret Etti
Son Dakika! Kritik Yüksek Askeri Şura Kararları Açıklandı
Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
Chp, Milli Takım'daki Primlerin Düzenlenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi
Fatih Terim: Emre Mor, Fiorentina'da Fenomen Olur
Carrefoursa, Migros Ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
Şehit Binbaşı, ''devletin Bana İhtiyacı Var'' Deyip İstifasını Geri Çekmiş
Tff Yönetimi, Romanya'ya Giderek Milli Takım İçin Lucescu'yla Görüştü
Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı
Katar, 7 Savaş Gemisi Siparişi Verdi
Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi

Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı

KEDİ FİRARDA! OFİSTE YALNIZ KALINCA KAPIYI AÇIP ŞİRKETİ AYAĞA KALDIRDI

Özel bir şirkette beslenen kedi, çalışanların izin gününde ofiste kimseyi göremeyince, kapıyı zorlayıp dışarı çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı(6/10)2

İstanbul'daki özel bir şirkette, çalışanların ofiste beslediği kedi, etrafta kimseyi göremeyince ofisten çıkmaya karar verdi. Yanına mama ve su bırakılmasına rağmen, sevgi açlığını gidermek için çalışanlara ihtiyaç duydu. Uzun bir mücadeleyle ofisin cam kapısını açmayı başaran kedi, binada gezintiye çıktı. Kaçış esnasında alarmı harekete geçirerek ortalığı ayağa kaldırdı.

ALARMI HAREKETE GEÇİREREK ÇALIŞANLARI ŞİRKETE TOPLADI

Sevilmeye bayılan tüy yumağı, etrafta kimseyi göremeyip canı sıkılınca ofisten kaçmaya karar verdi. Şirket içindeki güvenlik kameralarına yakalanan yaramaz kedinin, cam kapıyla verdiği mücadele dakikalar sürdü. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açıp şirket içinde dolaşarak çalışanları arayan ilgiye aç kedi, kapıları zorladığı için alarmı harekete geçirdi. Güvenlik alarmını duyan çalışanlar soluğu şirkette alınca, sevilmek isteyen minnoş da amacına ulaşmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kedi  Firarda  Ofiste  Yalnız  Kalınca  Kapıyı  Açıp  Şirketi  Ayağa  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER