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Kebap Ustalarının Sıkıntısı Büyük! Şanlıurfa'da Ciğer Kalmadı

KEBAP USTALARININ SIKINTISI BÜYÜK! ŞANLIURFA'DA CİĞER KALMADI

Lezzetli yemekleriyle ve zengin yöresel mutfağıyla "Kebap diyarı" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, hayvan kesimi azalınca kebap ustaları ve kasaplar ciğer bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Tarih : 07 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Kebap Ustalarının Sıkıntısı Büyük! Şanlıurfa'da Ciğer Kalmadı(5/10)1

Lezzetli yemekleriyle ve zengin yöresel mutfağıyla "Kebap diyarı" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, hayvan kesimi azalınca kebap ustaları ve kasaplar ciğer bulmakta sıkıntı yaşıyor.

BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR

Et ve sakatat tüketiminin yoğun olduğu kentte her gün 500- 600 civarında küçükbaş hayvan kesilirken, ihtiyaç durumunda çevre illerden de ciğer, yürek, böbrek takviyesi yapılıyor. Hayvan kesiminin azalmasıyla kentte sakatat fiyatları arttı. Kentte daha önce 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Kebap ustaları ve kasaplar, özellikle kentte yoğun tüketilen ciğeri bulmakta sıkıntı yaşıyor.

FİYATLAR ARTIYOR

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, yaptığı açıklamada, büyük ve küçükbaş hayvan kesiminin azaldığını, bunun da sakatat fiyatlarının artmasına yol açtığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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