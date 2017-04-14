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kdv'de yeni sistem geliyor

KDV'DE YENİ SİSTEM GELİYOR

Maliye Bakanı Ağbal, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmayı ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:26
Puan Ver : Kdv'de Yeni Sistem Geliyor(8/10)7


Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda yapacakları düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Katıldığı birçok toplantıda kendisine en çok şikayet edilen kanunun KDV olduğunu anlatan Ağbal, KDV iade mekanizmasının yavaş işlediği noktasında aldıkları şikayetler üzerine süreçleri kolaylaştırdıklarını, vatandaş lehine düzenlemeler yaptıklarını söyledi.



Ağbal, söz konusu çalışmalar sonrasında KDV iade tutarlarının da hızla arttığına işaret ederek, bu yılın ocak ve şubat ayında vergi gelirleri tahsilat oranındaki artışın bütçe hedeflerinin üzerinde olduğunu kaydetti. Ağbal, "Hem vergi indirimleri yaptık hem de KDV iadelerinde kolaylıklar getirdik, ilk iki aylık vergi gelirleri performansı yüzde 12 artış kaydetti. Halbuki bütçede yılbaşında koyduğumuz hedef yüzde 11,3'tü." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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