

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini belirterek, "Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek." dedi.



Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.







kaynak:bloomberght