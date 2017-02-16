KDV'DE JET İADE DÖNEMİ
Maliye Bakanı Ağbal, "Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek" dedi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini belirterek, "Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek." dedi.
Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
kaynak:bloomberght
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar