Uefa, Kafa Vuruşlarını Mercek Altına Aldı
Dev Bankadan Flaş Dolar Tahmini!
Taksi̇m Cami̇si̇ İ̇çi̇n İ̇lk Kazma Vuruluyor
Irak'ta Deaş'ın Sözde Musul Valisi Öldürüldü
Adliyede Kavga: 5 Yaralı, 15 Gözaltı
Kdv'de Jet İade Dönemi
Chp Sosyal Medyadan Hayır Diyecek
Çalımbay'dan Tudor Açıklaması!
Şehit Ve Gazi Yakınları Hacca Kurasız Gidecek
Akıl Almaz İddia! Pkk'lının Sicilini Temizleyip...
Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor
Nba'in En Çok Kazananı Lebron James
Edirne Fetö Cüleri Yunanistan A Kaçıran Şebekeyi...
Promosyon Ödemesi Kimliğin Son Numarasına Göre...
Trump İkinci Fireyi Verdi! Bakan Adayı Çekildi
El Bab'da Son Durum Ne? El Bab Operasyonu Bitti Mi?
Düzce Cezaevinde Bir Mahkum Yangın Çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı
Tp-Link Re450 İnceleme
Apple, Airpods Siparişlerine Yetişemiyor!

kdv'de jet iade dönemi

KDV'DE JET İADE DÖNEMİ

Maliye Bakanı Ağbal, "Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek" dedi

Tarih : 16 Şubat 2017, 12:52
Puan Ver : Kdv'de Jet İade Dönemi(10/10)8


Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini belirterek, "Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek." dedi.



Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Kdv  De  Jet  İade  Dönemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER