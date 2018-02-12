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KDV reformu geliyor! Yatırımcılar akın edecek

KDV REFORMU GELİYOR! YATIRIMCILAR AKIN EDECEK

KDV Reform Paketi hayata geçirildiğinde ülkemizdeki tüm yatırımlar, KDV iadesinden yararlanacak. Uygulamanın yabancı yatırımcı çekmesi de bekleniyor.

Tarih : 12 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Kdv Reformu Geliyor! Yatırımcılar Akın Edecek(6/10)2

Maliye Bakanlığı üzerinde çalıştığı KDV Reform Paketi hayata geçirildiğinde Türkiye'de gerçekleştirilen bütün yatırımların KDV iadesinden yararlanması sağlanacak. Bu kapsamda yatırımlarda teşvik belgesinin olup olmamasına bakılmayacak. Amortismana tabi demirbaşların da KDV iadesi yapılacak.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKECEK

TBMM'ye sunulan Torba Kanun'da imalat sektörünün, Ar-Ge yatırımlarının ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi uygulaması 'reform öncesi reform niteliğinde' sayılıyor. Bu çerçevede torba tasarının 31'inci madde ile KDV Kanunu'na Geçici 39'uncu madde ekleniyor. Ekonomi Bakanlığının hazırladığı 80 milyar lira tutarındaki 12 adetlik büyük yatırımlarda da KDV iadesi uygulamasının yabancı yatırımcıların ilgisinin çekilmesinin sağlanması açısından başlatılacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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