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kdv beyannamesi verme süresi uzatıldı

KDV BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ UZATILDI

KDV beyannamesini verme süresi 28 Kasım'a kadar uzatıldı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:09
Puan Ver : Kdv Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı(9/10)11


 



Katma Değer Vergisi(KDV) beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.



Açıklamada şöyle denildi: “Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.



 



kaynak:sözcü








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