

IKBY Başkanı Barzani liderliğindeki KDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu KCK çok sert dille eleştirildi.







KDP'den, KCK'ya: "Kürt milletine sorun ve engel çıkarmaktan başka ne yaptınız?",-, "KDP, birçok sebepten dolayı Kürdistan halkı ve toprağı için bedelle sonuçlanan zulmünüzü bile milletten saklamıştır"-, "500 köyün harabeye dönmesine yol açtınız", "Kürtlerin hayatını karıştırmak sizin mesleğiniz olmuştur. Bu sebeple de Türkiye'deki birçok köyde hayatı ortadan kaldırmak ile meşgulsünüz"