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KDP'DEN PKK'YA ÇOK SERT YANIT!


KDP'DEN PKK'YA ÇOK SERT YANIT!
Tarih : 16 Aralık 2015, 09:58
Puan Ver : Kdp'den Pkk'ya Çok Sert Yanıt!(9/10)7


IKBY Başkanı Barzani liderliğindeki KDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu KCK çok sert dille eleştirildi.



KDP'den, KCK'ya: "Kürt milletine sorun ve engel çıkarmaktan başka ne yaptınız?",-, "KDP, birçok sebepten dolayı Kürdistan halkı ve toprağı için bedelle sonuçlanan zulmünüzü bile milletten saklamıştır"-, "500 köyün harabeye dönmesine yol açtınız", "Kürtlerin hayatını karıştırmak sizin mesleğiniz olmuştur. Bu sebeple de Türkiye'deki birçok köyde hayatı ortadan kaldırmak ile meşgulsünüz"








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