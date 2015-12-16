KDP'DEN PKK'YA ÇOK SERT YANIT!
IKBY Başkanı Barzani liderliğindeki KDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu KCK çok sert dille eleştirildi.
KDP'den, KCK'ya: "Kürt milletine sorun ve engel çıkarmaktan başka ne yaptınız?",-, "KDP, birçok sebepten dolayı Kürdistan halkı ve toprağı için bedelle sonuçlanan zulmünüzü bile milletten saklamıştır"-, "500 köyün harabeye dönmesine yol açtınız", "Kürtlerin hayatını karıştırmak sizin mesleğiniz olmuştur. Bu sebeple de Türkiye'deki birçok köyde hayatı ortadan kaldırmak ile meşgulsünüz"
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