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KCK DAVASINDA 'MİKROFONU KAPATILANLAR' YENİDEN İFADE VERECEK


KCK DAVASINDA 'MİKROFONU KAPATILANLAR' YENİDEN İFADE VERECEK
Tarih : 09 Aralık 2015, 11:23
Puan Ver : Kck Davasında 'mikrofonu Kapatılanlar' Yeniden İfade Verecek(9/10)6


Özel yetkili mahkemelerin kapatılması ile Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen KCK ana davasında mahkeme ifadeleri alınmayan 100'e yakın sanığın savunmalarını almak için harekete geçti. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe savunma yapmak istedikleri için mikrofonları kapatılan 68 sanığın da aralarında bulunduğu 100'e yakın sanığı, delil ikamesi ve ifadelerinin alınması için duruşmaya çağırdı. Mahkemenin öncelikli olarak davanın başından ana dilde savunmaya imkan tanıyan yargı paketinin onaylandığı 2013 yılına kadar Kürtçe savunma yapmak istedikleri için mikrofonları kapatılan ve ifadeleri alınamayan 68 sanığı dinleyeceği belirtildi.



Halen 20'si firari, 167'si tutuksuz olmak üzere 187 sanığın yargılandığı KCK ana davasında 100'e yakın sanığın Ocak ayından itibaren ifadelerinin alınacağı kaydedildi. İfadeleri alınacaklar arasında özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra ana dosya ile birleşen ve şu ana kadar hiç ifadeleri alınmayan KCK davalarının sanıklarının da bulunduğu belirtildi.








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