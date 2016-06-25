

Karadeniz müziğinin Türkiye'ye sevdirilmesini sağlayan Kazım Koyuncu her yıl olduğunu gibi bu yıl da 11. ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle anılacak. 33 yaşında 'usta sanatçı' ünvanını alan Artvin Hopa doğumlu Kazım Koyuncu yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 2005 yılında hayatını kaybetmişti.







KAZIM KOYUNCU'NUN HAYATI



Sadece müziği ile değil yaşam tarzı ve dünya görüşü ile de herkes tarafından sevilen Kazım Koyuncu'nun babası 12 Eylül Darbesi döneminde İşçi Partili kişiler ile yakın olduğu gerekçesi ile Erzurum'da hapise gönderilmiş. Kazım Koyuncu'nun 10 yaşında olduğu o dönem ailenin yükünü anne Hüsniye Koyuncu çekmiş. Babasının aldığı mandolin ve Almanya'da olan amcasının getirdiği gitar ile müziğe başlamaya karar veren başarılı şarkıcı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşmek zorunda kalmış. Kendisi için radikal bir karar alan Kazım Koyuncu üniversite eğitiminin devam ettiği esnada okulu bırakarak sadece müzik yapmaya karar vermiş. Lazca rock söyledikleri grup ile birlikte bir dönem konser esnasında göz altına alınan Kazım Koyuncu anılarında polsin kendisiyle Lazca konuştuktan sonra Laz olduğunun farkına vardığını söylemişti. 2000'li yılların hemen başında askere giden Kazım Koyuncu kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarını kestirmek zorunda kalmış ve askerlik görevini tamamladıktan sonra ilk solo albümü olan Viya'yı çıkarmış. 2002 yılında dönemin fenomen dizisi Gülbeyaz dizisinin müziklerini yapmaya başlayan Kazım Koyuncu ö dönemden sonra büyük bir patlama yapmış ve hemen ardından ikinci solo albümü olan Cem Yılmaz'ın da söylediği Hayde isimli şarkıyla aynı adlı albümü çıkarmıştı.



