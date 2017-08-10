Kazdağları'ndaki yangının ardından kundaklama şüphelisi olarak gözaltına alınan Turan İ.'nin, oturduğu köye 5 aydır alınmadığı için kızıp ormanı ateşe verdiği iddia edildi.

Kazdağları'ndaki yangının ardından kundaklama şüphelisi olarak jandarma tarafından göz altına alınan Turan İ. adliyeye sevk edildi. 8 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü yangının ardından zanlının oturduğu köye 5 aydır alınmadığı için kızıp ormanı ateşe verdiği iddiası herkesi şok etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit İlçesi Şahin Deresi ve Avcılar Köyü arasında Milli Park Sınırları içinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Altınoluk Jandarma Karakolu ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından kundaklama şüphesi ile Turhan İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Turhan İ. adliyeye sevk edildi.

KÖYE ALINMADIĞI İÇİN ATEŞE VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şahsın psikolojik rahatsızlıklarının olduğu bir süre önce de Avcılar köyünde vatandaşlara ait zeytinliklere zarar verdiği ve bu yüzden köye alınmadığı öğrenildi. Bu olaya kızan Turhan İ.'nin Kazdağları'nda kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: haberinburada